رسميًا | يوفنتوس يؤكد مدة غياب ديميريل

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، الثلاثاء، النقاب عن مدة غياب لاعب التركي ميريح ديميرال بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.
ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، “خضع ديميريل اليوم لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي والغضروف تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك”.
وأضاف النادي في بيانه “الوقت اللازم لعودة اللاعب إلى المباريات يترامح بين 6 و7 أشهر”.
بذلك، سيغيب ديميريل عن مباريات يوفنتوس حتى مطلع الموسم المقبل، كما أنه لن يشارك مع منتخب تركيا في يورو 2020.
وكان نادي “يوفنتوس” قد أعلن ، أمس الإثنين، إصابة الاعب التركي ميريح ديميرال بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه أمام روما بالدوري المحلي (الكالتشيو).
وأصيب ديميرال، خلال مباراة فريقه يوفنتوس أمام روما الأحد، في المواجهة التي إنتهت بفوز “السيدة العجوز” بهدفين مقابل هدف.
ويتصدر يوفنتوس ترتيب “الكالتشيو” برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان.
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