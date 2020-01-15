نتيجة مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري

يحتضن ملعب الجونة الساحلي واحدة من قمم مباريات اليوم في الدوري المصري، بين الجونة والزمالك، في إطار الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري.

وتنطلق المباراة يوم الأربعاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناتي أون سبورتس وتايم سبورتس.

الزمالك يحتل الترتيب الثالث بجدول الدوري المصري برصيد 21 نقطة، أما الجونة فيتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

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ويخوض الزمالك اللقاء بدفعة معنوية جيدة، بعد شبه ضمانه الصعود من مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، عقب تحقيق الانتصار على فريق زيسكو الزامبي، في آخر المواجهات بهدفين دون رد.

ويتسلح الزمالك بالمستوى الجيد الذي وصل إليه أغلب نجومه، وخاصة المحترفين المغربيين “أشرف بنشرقي” و”محمد أوناجم”، واللذان أظهرا تفاهًمًا واضحًا في اللقاءات الأخيرة.

ويرغب الفريق الزملكاوي في الثأر من الجونة، بعدما كان الأخير أحد المتسببين في خسارته للقب الدوري في العام الماضي، عقب التغلب عليه على أرضية الملعب ذاته بهدفين مقابل هدف.