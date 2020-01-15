نتيجة مباراة اتحاد جدة وأولمبيك آسفي في البطولة العربية

يخوض نادي اتحاد جدة مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ضد ضيف ثقيل قادم من مدينة آسفي المغربية.

وتنطلق المباراة أمسية الأربعاء على ملعب الجوهرة المشعة بجدة في تمام الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، المباراة مذاعة عبر أبو ظبي الرياضية 1.

وتأهل اتحاد جدة إلى هذا الدور بفضل تفوقه في دور الستة عشر على نادي الوصل الإماراتي، أما أولمبيك آسفي فعبر نادي الترجي الرياضي التونسي لحساب الدور ذاته بركلات الترجيح.

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وسيسعى عميد الأندية السعودية لنسيان جراحه المحلية، خلال البطول التي يسير بداخلها بخطى ثابتة، وسيخوض المباراة على ملعبه بهدف تحقيق أفضل نتيجة، تمكنه من السفر إلى آسفي بمعنويات جيدة.

أما الفريق المغربي فاستغل زيارته إلى الأراضي السعودية، من أجل القيام بعمرة جماعية لكامل البعثة، قبل التوجه إلى مدينة جدة يوم أمس، والاستعداد التام لمواجهة ربع النهائي.

يذكر أن الفريقين لم يسبق لهما أن تواجها من قبل، وستكون المقابلة مرتقبة من جماهير كلا الناديين، وكذلك من قبل متابعي البطولة بوجه عام.