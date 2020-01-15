نتيجة مباراة الترجي والنجم الساحلي في الدوري التونسي

تستعد جماهير الكرة التونسية لاستقبال كلاسيكو تونس الكلاسيكي، في قمة مباريات اليوم، والتي ستجمع فريق الترجي الرياضي ضد فريق النجم الساحلي، على ملعب رادس.
وتنطلق مباراة الجولة الثالثة عشر من الدوري التونسي، يوم الأربعاء في تمام الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على الوطنية التونسية 1، وقناة الكأس القطرية.
ويحتل الترجي المرتبة الثانية في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، أما النجم فيتواجد في المركز السادس برصيد 18 نقطة.
ويرغب عملاق باب سويقة في اعتلاء الصدارة بتحقيق الانتصار، مع بقاء مباراتين له أقل من المتصدر الحالي اتحاد منستير، الذي يمتلك 28 نقطة.
وعلى الجانب الآخر يركز الليتوال على بطولة عصبة الأبطال الأفريقية، والتي جاء تصدر مجموعته الصعبة فيها، على حساب الأداء المحلي، وهذا ظهر جليًا خلال القمة الأخيرة ضد الأفريقي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
يذكر أن النجم الساحلي لم يفز على الترجي، منذ أكثر من 4 أعوام، ويرجع تاريخ آخر انتصار إلى يوم 24 ديسمبر من عام 2012، لحساب الدوري التونسي.
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