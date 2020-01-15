تقرير | تعادل الأهلي مع بلاتنيوم يُغير رأي الخطيب في تجديد عقد فايلر

تقرير | علي راضي-

أغلق مسئولو النادى الأهلي، ملف التجديد للمدير الفني السويسري “رينيه فايلر” في الفترة الجارية، بعدما تعالت الأصوات بضرورة الحفاظ عليه عقب المسيرة الناجحة على المستوى المحلي.

وكانت دعوات عديدة قد انطلقت مؤخرًا تحث إدارة الأهلي على تجديد عقد «فايلر» إثر انتشار بعض الأنباء بوجود عروض له من جانب أندية أوروبية، بالإضافة إلى عرض آخر من الاتحاد الغاني لكرة القدم لتدريب «البلاك ستارز» في تصفيات مونديال 2022.

ووفقًا لمصادر داخل النادي الأهلي، فإن رئيس النادي “محمود الخطيب” رفض مناقشة أمر التجديد للجهاز الفني في الوقت الراهن، خاصةً في ظل التهديدات التي تحاصر فريق الكرة على مستوى دوري أبطال أفريقيا.

ويمتلك الخطيب مع لجنة التخطيط المكونة من “محسن صالح” رئيسًا وعضوية الثنائي “زكريا ناصف وخالد بيبو” أحقية تحديد مصير رينيه فايلر الذي تم الاتفاق معه على ضرورة التتويج بدوري أبطال أفريقيا كشرط رئيسي عند التعاقد معه في الصيف الماضي لخلافة الأوروجوياني “مارتن لاسارتي”.

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وستحسم مباراتي النجم الساحلي التونسي يوم 24 يناير الجاري، والهلال السوداني في مطلع فبراير، قرار لجنة التخطيط في ملف رينيه فايلر، سواء بالتجديد أو بالانتظار لنهاية الموسم الجاري.

وتُدرك لجنة التخطيط بالأهلي، صعوبة المرحلة الحالية، خاصة أن الفريق مُهدد بالخروج من البطولة القارية بعد التعادل الأخير أمام بلاتنيوم الزيمبابوي، وفوز النجم الساحلي على الهلال في السودان بنتيجة 2/1، الأمر الذي جعل الأمور تتعقد على الفريق.

ويمتلك الأهلي 7 نقاط يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة الثانية التى يتصدرها النجم الساحلي بتسع نقاط، فيما يحتل الهلال السوداني المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي المجموعة برصيد نقطة واحدة.

الجدير بالذكر، أن رينيه فايلر مرتبط بعقد مع الأهلي لمدة موسم واحد قابل للتجديد بإتفاق الطرفين، حيث تم التعاقد معه في سبتمبر الماضي عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.