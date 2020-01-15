رياضة | تعرف علي مشوار دمنهور قبل بداية منافسات الدور الثاني للممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي مشوار دمنهور قبل بداية منافسات الدور الثاني للممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق دمنهور في تقديم نتائج إيجابية، خلال، الدور الأول، للمجموعة الثالثة، من مسابقة دوري القسم الثاني، رغم تعادله في 3 مباريات، والفوز في 4 مباريات، وتلقى 3 هزائم فقط، نجح في التواجد بالمركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن فاركو صاحب الصدارة.

خاض فريق دمنهور11 مباراة بالدورالأول، حقق خلالهم ثلاثة تعادلات أمام بلدية المحلة ، ومالية كفر الزيات، والرجاء، وحقق الفوز في 5 لقاءات علي حساب، بيلا، والأوليمبي، والحمام، ودكرنس، وأبوقير، وهُزم في 3 مباريات من، غزل المحلة، وفاركو، وكانت الخسارة من المنصورة، بالجولة التاسعة سببا في رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة خالد القماش، ليتولي كمال فريد القيادة الفنية في آخر جولتين، ليحقق التعادل خارج ملعبة مع الرجاء، 1-1 ويفوز علي أبوقير بهدفين دون مقابل، في ختام الدور الأول.

وسجل دمنهور خلال منافسات الدور الأول 14هدف ودخل في مرماه 11هدف.

أهداف دمنهور في الدور الأول

وحيد محسن صانع الألعاب 6 أهداف المنتقل حديثا لفاركو، وأحمد العوضي 3 أهداف، وعمار شرف 3 أهداف، وأحمد متعب هدفين،.

الجهاز الفني لدمنهور

ويضم الجهاز الفني للفريق الدمنهوري كلاً من : كمال فريد مديرًا فنيًا، وأحمد النعناعي مدربا عاما، ومحمد عبد الستار إداري وأحمد مصطفي (بربش) مدرب حراس، وصابر النحراوى مديرًا لشئون اللاعبين و، محمد زينهم ومحمد القيم مدلكين ونشأت أباظة أخصائي علاج طبيعي، ومحمد الطنيخي أخصائي تأهيل بدني.

مباريات دمنهور في الدور الثاني

الجولة الـ 1 : دمنهور - بلدية المحلة

الجولة الـ 2 : بيلا - دمنهور

الجولة الـ 3 : دمنهور - الأوليمبي

الجولة الـ 4 : مالية كفر الزيات - دمنهور

الجولة الـ 5 : دمنهور - الحمام

الجولة الـ 6 : غزل المحلة - دمنهور

الجولة الـ 7 : دمنهور - دكرنس

الجولة الـ 8 : فاركو - دمنهور

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الجولة الـ 9: المنصورة -دمنهور

الجولة الـ 10 : دمنهور - الرجاء

الجولة الـ 11 : أبوقيرللأسمدة - دمنهور

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 23 نقطة

2- غزل المحلة 21 نقطة

3- دمنهور 18 نقطة

4-المنصورة 16 نقطة

5- الرجاء 16 نقطة

6- بلدية المحلة 16 نقطة

7- الحمام 15 نقطة

8- دكرنس 15 نقطة

9- أبوقير للأسمدة 13 نقطة

10- الأوليمبى 12 نقطة

11- مالية كفرالزيات 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط