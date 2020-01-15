رياضة | مشوار المريخ في الدور الثاني من دوري الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشوار المريخ في الدور الثاني من دوري الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد فريق المريخ البورسعيدي، في المركز الحادي عشر - قبل الأخير - بجدول ترتيب المجموعة الثانية، للقسم الثاني، عقب ختام منافسات الدور الأول، برصيد 6 نقاط.

لم يحقق المريخ أى فوزاً في خلال الدور الأول، وتعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 5 مباريات ، سجل لاعبيه 11 هدف عن طريق، عبد الله ناصر 3 أهداف، وهدف لكل من، محمد سعيد، ومحمود أجوجو، وأسامة كاجو، وأحمد الجندي، ومحمود وحيد، وأحمد حمزة، وأحمد فروايله، وعمر عدلي، وسكنت شباكه 16 هدف.

تولى القيادة الفنية للمريخ، خلال الدور الأول أشرف خضر حتى الأسبوع الرابع وتم تعيين محمد ياسين الذي تقدم باستقالته بعد الهزيمة من فريق بتروجت بثلاثة أهداف نظيفة بختام الدور الأولأ، وتم تعيين أحمد العجوز لقيادة الفريق في الدور الثاني ويعاونه أحمد فوزى وطارق فهيم وياسر سليمان مدرب حراس مرمى.

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ويقدم "الخليج 365 الرياضي" مباريات المريخ في الدور الثاني:

1- المريخ مع الزرقا

2- القناة مع المريخ

3- المريخ مع الترسانة

4- كوكاكولا مع المريخ

5- المريخ مع منتخب السويس

6- النجوم مع المريخ

7- النصر مع المريخ

8- المريخ مع جمهورية شبين

9- الداخلية مع المريخ

10- المريخ مع سيراميكا كليوباترا

11- بتروجت مع المريخ.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 27 نقطة

2- الداخلية 19 نقطة

3- القناة 19 نقطة

4- منتخب السويس 17 نقطة

5- كوكاكولا 16 نقطة

6- بتروجت 15 نقطة

7- النجوم 14 نقطة

8- جمهورية شبين 14 نقطة

9- النصر 14 نقطة

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا 4 نقاط