رياضة | حماد صدقي: هدفنا المربع الذهبي مع سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماد صدقي: هدفنا المربع الذهبي مع سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حمادة صدقي المدير الفني الجديد لسموحة بأنه يتطلع مع جهازه المعاون واللاعبين لإعادة الفريق السكندري لمكانة مميزة في جدول ترتيب الدوري.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"سنجتهد لكي نكون في المربع الذهبي وهناك رغبة من اللاعبين على تحقيق ذلك".

وتابع :"بشكر الجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام حسن وبذلوا مجهود كبير ونجحوا في بقاء الفريق الموسم السابق، ونتطلع لاحتلال مكان مميز هذا الموسم".

وزاد :"نحاول الاجتهاد على قدر المستطاع وأن نعيد سموحة لمكان يليق بإسمه وعلى اللاعبين أن يعملوا بشكل جيد".

وأشار :"كان هناك مفاوضات مع أكثر من ناد قبل العودة من السودان ولكني فضلت سموحة".