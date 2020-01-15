رياضة | بارني يعلن قائمة الجونة لمواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بارني يعلن قائمة الجونة لمواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة قائمة فريقه لمواجهة ضيفه الزمالك مساء غد الأربعاء.
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ويستضيف الجونة نظيره الزمالك في الخامسة والنصف من مساء غد الأربعاء على ستاد الجونة في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
وضم بارني 18 لاعبًا في قائمة الجونة لمباراة الغد وهم :-
حراسة المرمى: محمود الغرباوي، هيثم محمد.
خط الدفاع: خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي، محمود الجزار، جوناثان نجويم.
خط الوسط: سيرجي أكا، أكرم توفيق، عمرو عبد الفتاح "عموري"، عمرو بركات، فادي طلعت، إسلام محارب، محمد محسن "ليلة".
خط الهجوم: والتر بواليا، آلان تشيامابادي، محمد ناجي "جدو"، أحمد ياسر ريان.