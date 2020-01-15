رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يتجه لضم مهاجم ألمانيا وصراع مع مانشستر يونايتد على الصفقة المميزة وآخر أنباء صفقة إيركسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يتجه لضم مهاجم ألمانيا وصراع مع مانشستر يونايتد على الصفقة المميزة وآخر أنباء صفقة إيركسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 14 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تصريح الهولندي فان دي بيك نجم آياكس أمستردام الهولندي بأنه مستمر مع فريقه ال6ولندي حتى نهاية الموسم وأنه يرغب في الرحيل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

- فان دي بيك : سأبقى في آياكس بنسبة 100%

أكد دوني فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام الهولندي والذي يرغب ريال مدريد الإسباني في ضمه بشدة بأنه سيستمر في صفوف فريقه في الموسم الحالي وسط معلومات تؤكد قرب رحيله في الصيف المقبل صوب أحد الأندية الانجليزية يتقدمها مانشستر يونايتد.



وأكدت شبكة Sky Sports العالمية أن فان دي بيك يعتبر أحد النجوم المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد في الموسم المقبل وأنه فكرة الرحيل عن صفوف آياكس أمستردام في الميركاتو الشتوي الحالي ملمحاً إلى رغبته في خوض تجربة اللعب في الدوري الانجليزي الممتاز خلال المستقبل.



وقال فان دي بيك في تصريحات نقلتها شبكة Sky Sports العالمية:"لقد قلت ذلك في الماضي، سأبقى في صفوف آياكس أمستردام في الموسم الحالي وربما في الموسم المقبل، المعلومات التي تربطني بالانضمام إلى ريال مدريد أو مانشستر يونايتد تبدو جيدة في نظر الكثيرين لكنها لا تثير اهتمامي في الوقت الراهن، سأبقى في آياكس هذا الموسم بنسبة تصل إلى 100%".

- نجم الملكي مطلوب في الدوري البرتغالي

وذكرت تقارير صحفية أن نادي بنفيكا البرتغالي يسعي بقوة للتعاقد مع ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية، وذلك بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للفريق الملكي بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان بالموسم الحالي.



وأشارت صحيفة "أوجوجو" البرتغالية أن نادي بنفيكا فتح باب المفاوضات مع إدارة نادي ريال مدريد من أجل الحصول على خدمات المهاجم الشاب ماريانو دياز لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، وذلك لتعوض رحيل راؤول دي توماس إلي اسبانيول.



وأكدت تقارير أن ماريانو دياز قد يرفض الرحيل عن ريال مدريد في الوقت الحالي رغم ابتعاده عن المشاركة في مباريات الفريق الملكي، خاصة وأنه سعيد في العاصمة مدريد، بالإضافة لتقاضيه راتبًا عاليًا يتجاوز الـ 4 ملايين يورو، ويأمل في الحصول على فرصة المشاركة في الفترة المقبلة.



ومن المنتظر أن يخطر مسئولي نادي ريال مدريد، إدارة بنفيكا البرتغالي بخصوص الاستغناء عن "دياز" خلال الأيام المقبلة، بعد مناقشة الأمر مع الجهاز الفني للفريق الملكي بقيادة "زيدان".

- أشرف حكيمي متردد في العودة لريال مدريد

فتح النجم المغربي الشاب أشرف حكيمي، لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني والمعار إليه من ريال مدريد باب التكهنات حول مستقبله، بين الإستمرار مع بوروسيا دورتموند أو العودة لفريق ريال مدريد، أو الإنتقال لنادي آخر.



وصرح حكيمي لشبكة سبورت الألمانية: " قلبي منقسم بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد".



وواصل: " أشعر بالراحة مع بوروسيا دورتموند، أنا سعيد بالتواجد مع فريق مثل بوروسيا، وأستمتع باللعب هنا كثيراً ".



وتابع: "يجب أن أفكر في الخيارين بشكل جيد، يجب أن أنظر للوضع في ريال مدريد، وأقارن بين ذلك وإيجابيات التواجد في بوروسيا".



ويعد حكيمي حائراً في الوقت الحالي بين العودة للريال والبقاء مع دورتموند، إلا أن التكهنات تشير لتفضيل اللاعب للبقاء مع فريقه الحالي بوروسيا دورتموند، الذي سيسعى لمتديد الإعارة لفترة إضافية".



وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن الطرف الألماني تواصل مع إدارة النادي الملكي بالفعل لتمديد إعارة اللاعب.

- مواجهات سهلة لريال مدريد وبرشلونة في دور الستة عشر من كأس إسبانيا

أقيمت ظهر اليوم قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.



وأسفرت القرعة عن مواجهات سهلة لكل من ريال مدريد وبرشلونة، خلال مشوارهما في البطولة.



ويلتقي برشلونة أمام فريق إبيزا، في حين يواجه ريال مدريد نظيره نادي يونيونيستاس دي سالامانكا.

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- تواضع مستوى يوفيتش ودياز يدفع ريال مدريد لضم مهاجم جديد

دفع تواضع مستوى مهاجمي ريال مدريد ماريانو دياز ولوكا يوفيتش، إدارة ريال مدريد ومدرب الفريق زين الدين زيدان للبحث عن مهاجم جديد في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.



وأفادت تقارير ألمانية، أن نجم هجوم فريق لايبزج الألماني ومنتخب ألمانيا تيمو فيرنر، هو الأسم الأول المطروح حالياً على أجندة زيدان لتدعيم خط هجوم الفريق.



وبحسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا، فإن فيرنر، فإن إدارة ريال مدريد تفكر في تفعيل الشرط الجزائي الموجود في عقد فيرنر، لإمكانية ضمة في يناير الجاري.



وقال الصحفي الألماني مارك بارينبيك: " بنزيما في الطريق لتجديد تعاقده مع الريال، لن زيدان غير معجب بآداء ماريانو دياز ولوكا يوفيتش".



وأضاف: " من الضروري أي يضم الريال مهاجماً جديداً، وفيرنر من أبرز المرشحين، يتراوح الشرط الجزائي في عقده من 30 إلى 60 مليون يورو بحسب آدائه مع الفريق".



وأتم: " حتى إذا بلغ الشرط الجزائي 60 مليون يورو، فهو مبلغ مناسب جداً لريال مدريد لضم هكذا صفقة".

- آخر مستجدات صفقة إيركسين

كشف تقرير إنجليزي اليوم الثلاثاء، أن النجم الدانماركي الدولي ولاعب نادي توتنهام الإنجليزي كريستيان إيركسين قد يبقى مع الفريق حتى نهاية الموسم.



ووفقاً لصحيفة إيندبندنت البريطانية، أن توتنهام رفع سعر إيركسين من 20 إلى 25 مليون جنيه إسترليني، مقابل تركه خلال يناير الجاري.



في المقابل، عرضت إدارة إنتر ميلان أبرز المهتمين بخدمات اللاعب حاليا، مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني، وهو ما رفضه الفريق اللندني.



وفجرت الصحيفة مفاجأة، حيث ذكرت أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرض على توتنهام ضم اللاعب حالياً مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إيركسين رفض العرض مفضلاً الإنتقال للدروي الإيطالي.

- برشلونة يتفوق على ريال مدريد في سباق خارج الخطوط

تصدر نادي برشلونة لأول مرة قائمة أغنى الأندية في العالم بفضل تحقيق إيرادات بقيمة 840.4 مليون يورو خلال موسم 2018-2019، بحسب قائمة شركة "ديلويت" الاستشارية.



ومثلت إيرادات الفريق خلال الموسم الماضي زيادة بنسبة 22% عن الموسم السابق حين حقق 690.4 مليون يورو بفضل تحسن إيراداته التجارية (383.5 مليون، بزيادة 19%) وإيرادات البث التلفزيوني (298.1 مليون، بزيادة 34%)، بحسب الدراسة.



وتجاوزت إيرادات برشلونة غريمه ريال مدريد الذي حقق 757.3 مليون يورو (بزيادة 1% في الموسم السابق حين بلغت 750.9 مليون).

- صراع بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد لضم فان دي بيك

أفادت تقارير أن لاعب خط وسط أياكس دوني فان دي بيك سيفكر في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الصيف ، لكنه استبعد إمكانية ترك أبطال هولندا هذا الشهر.



أعجب فان دي بيك بأداء أياكس إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ويقال إنه يجذب اهتمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد.



وفقًا لقناة Sky Sports News ، فإن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا سيكون متاحاً للانتقال إلى إنجلترا ، لكن المحادثات لم تبدأ بعد مع مانشستر يونايتد.



ويضيف التقرير أن ريال مدريد مهتم أيضًا به ، لكنه لن يغادر هولندا حتى نهاية الموسم.