رياضة | كيكي سيتين يقرب برشلونة من صفقة ذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يقرب برشلونة من صفقة ذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن الإسباني كيكي سيتين المدير الفني الجديد لنادي برشلونة يسعي لضم النجم الاسباني فابيان رويز لاعب نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن المدرب الاسباني سيتين حرم برشلونة في وقتٍ سابق من التعاقد مع اللاعب الاسباني فابيان رويز حينما كان اللاعب في ريال بيتيس، عقب أدائه في بطولة أوروبا تحت 21 سنة، وفوزه بجائزة أفضل لاعب حيث أعلن سيتين المدير الفني لنادي ريال بيتيس وقتها تفاصيل فشل انتقال فابيان رويز إلى برشلونة وقال: "عرض برشلونة دفع مليون يورو لضم فابيان إلى برشلونة B، ورفضت، أردناه في بيتيس".

وأضاف المدير الفني لنادي برشلونة الحالي "عندما وصلت إلي ريال بيتيس رأيت إمكانيات فابيان رويز وقررنا الإبقاء عليه، كان يحتاج إلى تطوير بعض الأشياء، لكن كانت لديه قدرة مذهلة على التعلم نابولي ضمه مقابل 30 مليون يورو، وهو رقم أقل من قيمته الحقيقية".

يذكر أن العديد من التقارير الاسبانية و الأوربية قد ذكرت أن النجم الاسباني فابيان رويز قريب من الانضمام إلى صفوف نادي برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ولكن سيكون هناك منافسة قوية من قبل نادي ريال مدريد الإسباني وبرشلونة الاسباني بالإضافة إلي مانشستر يونايتد الإنجليزي.