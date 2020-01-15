الامارات | حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي «دبي البحري»

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي «دبي البحري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، القرار رقم (2) لسنة 2020، بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وعضوية كل من: سيف جمعة السويدي نائباً للرئيس، وإبراهيم سلطان الحداد، وراشد ثاني العايل، وجمال زعل بن كريشان، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد على البلوشي.

ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم رقم (34) لسنة 2019، بشأن ضم مؤسسة «الفيكتوري» إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ويستكمل نادي دبي الدولي مع بداية العام الجديد، برنامج السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020، بإقامة العديد من الفعاليات الرياضية البحرية المتنوعة في الرياضات البحرية التراثية والحديثة. ويشهد نهاية الشهر الجاري استضافة النادي لأولى جولات بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية والتي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو أي ام)، وبإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية 25 الجاري. ويسبق هذه البطولة إقامة الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك التي تقام بين 15 و18 الجاري. وهذا بجانب العديد من البطولات المحلية والعالمية التي ينظمها النادي.

يترأس المجلس الجديد أحمد سعيد بن مسحار، وعضوية: سيف السويدي نائباً للرئيس، وإبراهيم الحداد، وراشد ثاني العايل، وجمال زعل بن كريشان، وعيسى ناصر، وخالد البلوشي.