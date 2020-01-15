الامارات | غريس يعتلي قمة «السباق إلى دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن غريس يعتلي قمة «السباق إلى دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتلى الجنوب إفريقي، براندن غريس، قمة ترتيب «السباق إلى دبي»، بعد حصوله على لقبه التاسع في الجولة الأوروبية للغولف، بعد منافسة قوية من مواطنه لويس أوستويزن، ليحصد لقب بطولة جنوب إفريقيا المفتوحة بجوهانسبرغ، ويرفع من درجة المنافسة في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التي تنطلق غداً. يذكر أن أفضل 50 لاعباً خلال الموسم يشاركون في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف نوفمبر المقبل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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