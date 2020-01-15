الامارات | بطولة السلم للدراجات الهوائية تطلق اليوم أول سباق للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة السلم للدراجات الهوائية تطلق اليوم أول سباق للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد بطولة السلم للدراجات الهوائية، إقامة أول سباق خاص بالفتيات المواطنات، ضمن الحدث الذي يقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمه مكتب سموه للمشتريات والتمويل، والبالغ إجمالي جوائزه المالية ثلاثة ملايين درهم.

وأعلنت اللجنة المنظمة اكتمال تسجيل 40 من الفتيات الهواة غير المنتميات لأي نادٍ، على أن تكون هذه النسخة التي تقام في منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية لمسافة 50 كلم، بمثابة سباق تجريبي وفق المواصفات ذاتها المعتمدة للسباقات الرئيسة في إطار دعم وتحفيز المرأة، والسعي لتثبيت هذا السباق في روزنامة البطولة مستقبلاً.

وستكون البطولة على الموعد مع 48 ساعة حافلة، اذ ستقام غداً فعاليات سباق النخبة للرجال الذي يمتد لمسافة 127 كلم، بمشاركة 100 دراج من مختلف الجنسيات من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي.

ورحب الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «للمشتريات والتمويل»، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، بالفتيات المشاركات في السباق، وقال في تصريحات صحافية: السباق يأتي تأكيداً لدور المرأة في المجتمع وقدراتها على التفوق في جميع المجالات وتحديداً الرياضية، وتلبية لطلبات المشاركة العديدة التي تم استقبالها في النسخ الماضية من الفتيات الراغبات في خوض هذا التحدي في السباق الأكبر من نوعه على مستوى العالم للدراجين الهواة.

Advertisements

في المقابل كشف عضو اللجنة العليا المنظمة، محمد الموسى، أن اللجنة المنظمة سعت على مدار الأيام الماضية لتهيئة المسار المخصص للسباق وفق أفضل معايير السلامة، لضمان سير المنافسات بكل سلاسة وتنظيم. وقال في تصريح صحافي: ستتواجد الفرق المختصة بجميع جوانب التنظيم من مراقبين ومحكمين ودوريات تأمين المرور في الشوارع من أجل أن يكون التنظيم وفق أعلى المستويات، وبما يتناسب مع اسم ومكانة البطولة.

ومن بين الاشتراطات التي وضعتها اللجنة المنظمة المشاركة بدراجات خاصة بسباق الطريق فقط، وألا يقل وزن الدراجة عن 6.8 كلم، كما يمنع استخدام مقود سباقات ضد السرعة، كما يمنع استخدام عجلات سباق ضد الساعة، مع ضرورة التقيد باللبس الخاص بسباقات الدراجات الهوائية والحذاء المخصص له والتقيد أيضاً بالقبعة الواقية، كما يمنع تثبيت أي جهاز على الدراجة مثل الموبايل والكاميرا أو استخدام سماعات الأذن، وهي جميعها معايير تطبق في المنافسات الرسمية الدولية، بهدف كسب المشاركات من فئة الهواة الخبرة اللازمة وعيش أجواء هذا النوع من السباقات الرسمية.

من جانبه، أكد عضو اللجنة العليا المنظمة، رامي النابلسي، أن الاجتماع الفني الذي سيعقد 11:15 صباحاً سيتم فيه شرح مسارات السباقات ونقاط التقاطع، وغيرها من الأمور الفنية التي تساعد المشاركات على خوض السباق.

السباق يقام في منطقة السلم بمحمية المرموم لمسافة 50 كلم، وخاص بالفتيات غير المنتميات لأي ناد.