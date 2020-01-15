الامارات | نجل أسطورة هولندا مدرباً للإكوادور

شكرا لقرائتكم خبر عن نجل أسطورة هولندا مدرباً للإكوادور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلم نجل أسطورة هولندا الراحل، يوهان كرويف، يوردي كرويف، مهمة تدريب منتخب الإكوادور لكرة القدم، بهدف محاولة قيادته إلى التأهل لنهائيات مونديال 2022.

وقال لاعب برشلونة الإسباني السابق خلال تقديمه الرسمي في كيتو، في تصريح صحافي: «من دواعي سروري أن أكون موجوداً هنا، شعور الحماس الذي انتابني لدى وصولي إلى هنا كان رائعاً».

Advertisements

وسيحلّ الهولندي - الذي بدأ مشواره الاحترافي لاعباً مع برشلونة، قبل التنقل بين مان يونايتد الإنجليزي، وسلتا فيغو وألافيس وإسبانيول الإسبانية، ثم ميتالورغ دانييتسك الأوكراني - في تدريب الإكوادور خلفاً للكولومبي هرنان داريو غوميز، الذي أقيل من منصبه بعد الخروج من الدور الأول لبطولة كوبا أميركا، في يونيو الماضي.

وتبدأ الإكوادور مشوارها في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، يوم 26 مارس، في ضيافة الأرجنتين.

يوردي يبدأ مهمته في ضيافة الأرجنتين 26 مارس.