شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره على حساب طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستدرج الفريق الكروى الأول للنادى الأهلى نظيره طنطا، عند السابعة والنصف مساء الأربعاء، في المباراة المقررة بينهما ضمن الجولة الثالثة عشرة للدورى، والتى ستجرى على أرض ملعب استاد القاهرة. ويحتل الأهلى المواجهة متصدرًا جدول المسابقة برصيد 30 نقطة، فيما يدخل طنطا المواجهة محتلًا المركز السادس عشر برصيد عشر نقاط.

ويسعى الأهلى لمواصلة انتصاراته المحلية، وتحقيق الفوز الحادى عشر على التوالى، لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، أولها هو مواصلة توسيع الفارق في النقاط بينه وبين أقرب منافسيه على القمة، وثانيها السعى لتحقيق أكبر رقم قياسى في الفوز المتتالى في مباريات الدورى، فضلًا عن مصالحة الجماهير، الغاضبة من الأداء الإفريقى الذي ظهر عليه الفريق أمام فريق بلاتينيوم، بطل زيمبابوى، في الجولة السابقة لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين، ووضعت الأهلى في وضع لا تتمناه جماهيره، وهو ما يسعى لاعبو الأهلى وجهازهم الفنى لمحو آثاره السلبية من خلال مواجهة طنطا وإعادة الثقة في الفريق للجماهير وتوصيل رسالة لهم بأن ما حدث في زيمبابوى لن يتكرر في المباريات المقبلة سواء المحلية أو الإفريقية.

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وحرص رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على تخفيف المعدلات التدريبية للمجموعة التي شاركت أمام بطل زيمبابوى، بعدما اشتكوا الإرهاق الشديد الذي حل عليهم من عناء رحلة السفر، فضلًا عن المجهود الذي بذلوه خلال المواجهة. وسادت حالة من الارتياح بين أعضاء الجهاز الفنى، بعدما ظهر الثنائى محمود وحيد وحسين الشحات بمستوى متميز في المران الأخير، بعد تخلصهما من آثار الإصابة التي أبعدتهما عن المشاركات الرسمية طوال الفترة المنقضية، ووضح من المران الرئيسى أن الثنائى دخلا بقوة ضمن حسابات المدير الفنى.

وعقد «فايلر» جلسة مع لاعبيه قبل المران الرئيسى، حذرهم فيها من الاستهانة بالمنافس، وطالبهم بضرورة استغلال الفرص التي قد تسنح لهم منذ البداية لحسم المباراة والقضاء على طموحات فريق طنطا مبكرًا.

ويُنتظر أن يخوض الأهلى المواجهة بتشكيل يضم: محمد الشناوى وأحمد فتحى وأيمن أشرف ورامى ربيعة وعلى معلول وحسام عاشور وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا و«أجايى» ومروان محسن. على الجانب الآخر، أنهى فريق طنطا استعداداته للمواجهة من خلال التدريبات الأخيرة التي أداها الفريق خلال اليومين المنقضيين. وحرص أيمن المزين، المدير الفنى للفريق، على عقد عدة اجتماعات مع لاعبيه، شاهدوا خلالها ملخصًا لمباريات الأهلى الأخيرة سواء في الدورى أو البطولة الإفريقية للوقوف على نقاط القوة والضعف ومحاولة استغلالها خلال المواجهة. وشدد «المزين» على لاعبيه ببذل قصارى جهدهم أمام الأهلى وعدم النظر إلى فارق الترتيب في جدول المسابقة والسعى لتحقيق نتيجة إيجابية.