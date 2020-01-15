شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينشر صورة لتجمع الحكام فى معسكر التدريب على تقنية الـ var ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، صورة لتجمع الحكام فى معسكر التدريب على تقنية الـ var "حكم الفيديو" قبل منح الضوء الأخضر لتطبيقها فى مباريات الدورى المصرى الممتاز، حيث تقام التدريبات الفنية لمدة يومين على الملعب الفرعى باستاد القاهرة.

ويبدأ بعدها الحكام الخضوع لمحاضرات نظرية حول الأمور المتعلقة بكيفية تشغيل التقنية، ومن المقرر أن تستغرق هذه المرحلة أسبوعاً يتم بعدها تقسيم الحكام إلى 18 مجموعة، تضم كل منها 3 حكام، لبدء التدريب العملى الذى يمتد إلى 28 يوما.

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وكانت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، أعلنت وصول الدفعة الأولى من الأجهزة الخاصة بتطبيق تقنية الفار فى الدورى المصرى بداية من الدور الثانى الذى ينطلق أواخر شهر فبراير المقبل، وشهدت الفترة الأخيرة جهودا كبيرة من وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة من أجل إنهاء الاتفاق مع الشركة الإسبانية التى ستتولى تطبيق التقنية فى الملاعب المصرية، بعد الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة فى هذا الشأن.