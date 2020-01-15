شكرا لقرائتكم صلاح عبدالله: الأهلي نجح في حسم لقب الدوري مبكراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري الفنان صلاح عبدالله، أن النادي الأهلي نجح في حسم لقب الدوري مبكراً بعد اتساع الفارق مع الزمالك، مشيراً إلي أن الفريق يسير بخطي ثابتة في بطولة الدوري لهذا الموسم وبأداء مميز وهناك روح للاعبين في الملعب .

وقال صلاح في تصريحات لقناة الأهلي: "الزمالك أداءه سوف يتحسن وممكن يعمل مفاجأة في دوري أبطال إفريقي ويتوج بكأس مصر لكن الدوري مفيش منافسة مع الأهلي" ، موضحاً "اتساع فارق النقاط بين الأهلي والزمالك يفقد المسابقة متعتها".

ويحتل النادي الاهلي المركز الأول ببطولة الدوري برصيد 30 نقطة وبفارق 9 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك الذي يحتل المركز الثالث برصيد 21 نقطة في جدول بطولة الدوري .

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ومن المنتظر ، ان يواجه الأهلي نظيره طنطا غداً ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر ببطولة الدوري، فيما يواجه الزمالك ، فريق الجونة في نفس منافسات الجولة .

وحقق الأهلى منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الأخير له على نادى مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلى على التوالى، حيث لم يتعثر الفريق فى أى لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط فى انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.

ويعانى الأهلى من غيابات بالجملة فى مواجهة طنطا بسبب الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحى، وحمدى فتحى، سعد سمير، فى الوقت الذى لازال هناك أكثر من لاعب غير جاهز بشكل كامل بعد عودتهم تواً من الإصابة، ومنهم المالى اليود يانج ومحمد مجدى قفشة وشريف إكرامى.