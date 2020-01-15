شكرا لقرائتكم تقارير: الأهلي يحسم صفقة اليو بادجي مقابل 500 ألف يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية رومانية أن النادي الأهلي المصري حول وجهته عن التعاقد مع الفرنسي أرلم نويري مهاجم ستيوا بوخارست الروماني، بسببب المطالب المالية التي حددها رئيس النادي للاستغناء عن خدمات اللاعب للقلعة الحمراء.

وقال موقع فاناتك الروماني أن مسئولو النادي الأهلي أنهوا صفقة السنغالي اليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي مقابل مبلغ 500 ألف يورو، بعد فشل المفاوضات مه مهاجم ستيوا بوخارست.





وأكد التقرير أن نويري سيستمر مع ناديه الروماني حتى نهاية الموسم الجارين بعض فشل انتقاله للنادي الأهلي، والذي حولته وجهته عن ضم اللاعب الفرنسي.

وأكد "الخليج 365" أن مفاوضات النادي الأهلي مع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي شهدت تقدمًا واضحًا خلال الساعات الماضية بعد ترحيب اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء وعدم مُمانعة النادي النمساوي في بيع اللاعب للقلعة الحمراء.

ويتفاوض الأهلي حالياً مع عدة مهاجمين أفارقة لاختيار أحدهم لتدعيم الهجوم الأحمر في انتقالات يناير الجاري وتم ترشيح أكثر من لاعب منهم الفرنسى هارليم جنويرى مهاجم فريق سيتيوا بخاريست الرومانى والنيجيرى بلسينج اليكى مهاجم لوزرين السويسرى والجامبى على سوى الذى يلعب لفريق سيسكا صوفيا البلغارى قبل أن يظهر اللاعب السنغالي بادجي في الصورة ويقترب من القلعة الحمراء.

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ووصل أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي إلى مراحل متقدمة مع النادي النمساوي و اللاعب خلال الساعات الماضية بعد المفاوضات المُكثّفة التى قام بها أمير المتواجد حالياً في النمسا وبدأت هذه المفاوضات تؤتي ثمارها حيث يتواجد توفيق في النمسا حالياً لحسم الصفقة.

وعلم "الخليج 365" أن المهاجم السنغالي رحّب باللعب للأهلي وهو ما كان له دور في تسهيل المفاوضات لاسيما وأن نادي رابيد فيينا لم يُمانع هو الأخر في إتمام الصفقة بشرط الوصول إلى إتفاق مالي وهو ما يحسمه أمير توفيق حالياً.

ويلعب بادجي في رابيد فيينا منذ فبراير 2019، وسجل معه 9 أهداف وصنع 3 خلال 34 مباراة الذي سجل 3 أهداف في الدوري النمساوي هذا الموسم، ويبلغ بادجي 22 عامًا حيث إنه من واليد عام 1997 بدأ مشواره الاحترافي عام 2015 مع نادى كاسا سبور السنغالى، ثم انضم لنادى يورغوردينس السويدي عام 2017، قبل أن يرحل عام 2019 وينضم لصفوف رابيد فيينا النمساوى.

بادجى الذى يبلغ طوله 189 سم، خاض هذا الموسم مع فريق رابيد النمساوى 16 مباراة بواقع 762 دقيقة، أحرز خلالهم 3 أهداف، وصنع أخر، وتلقى البطاقة الصفراء مرتين.