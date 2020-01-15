شكرا لقرائتكم نور الشربيني وسلمى هاني يتأهلان لدور ربع النهائي ببطولة جي بي مورجان للاسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل الثنائي المصري، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميا وبطلة العالم لسيدات الاسكواش، وسلمى هاني لاعبة بلاك بول، إلى الدور ربع النهائي ببطولة جي بي مورجان لمحترفين الاسكواش، والتي تستضيفها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 9 إلى 17 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت نور الشربيني على منافستها الانجليزية أوليفيا بلاتشفورد، في مباراة دور ال 16 بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:14-12, 11-8, 6-11, 16-14.

فيما فجرت سلمى هاني مفاجأة مدوية بتغلبها على نور الطيب لاعبة هبيوبوليس والمصنفة العالمية الرابعة لسيدات الاسكواش، بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:8-11, 11-9, 11-7, 11-9 .

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بهذه النتائج تكون مصر قد حجزت 4 مقاعد في ربع نهائي بطولة جي بي مورجان للاسكواش بمنافسات السيدات بتأهل كل من: رنيم الوليلي المصنفة العالمية الأولى ولاعب وادي دجلة، نور الشربيني المصنفة الثانية وبطلة العالم، نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنف الثالثة، وسلمى هاني.

فيما حجزت مصر خمس مقاعد بمنافسات الرجال في ربع النهائي لجي بي مورجان بتأهل كل من: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا، محمد الشوربجي المصنف الثاني، طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث وبكل العالم، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع، ومصطفى عسل لاعب الأهلي وبطل العالم للناشئين.

ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.

وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.