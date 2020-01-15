شكرا لقرائتكم الجهاز الطبي للزمالك: عبد الشافى يعانى من مزق فى عضلات الظهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة محمد أسامة، أن محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للأبيض، يعانى من مزق فى عضلات الظهر، لذا استبعده الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، من القائمة التى ستشارك في مواجهة الجونة، والتى ستقام فى الخامسة من مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد النادى الساحلى.

ومن المقرر، أن يعيد كارتيرون، عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك للمشاركة بشكل أساسى فى مواجهة الغد بعدما تغيب عن الفريق فى مباراة زيسكو يونايتد الزامبى، التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، بسبب إصابته فى عضلة السمانة، ليمنحه الجهاز الفنى والطبى راحة سلبية من المشاركة فى المباراة.

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ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 6 مباريات، فيما سجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكه 17 هدفًا.

يسعى الزمالك لاستكمال انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بعدما حقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر فى الدورى على الترتيب، ثم الفوز على زيسكو يونايتد الزامبى، ليحتل الأبيض الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى نقطتين، ليحتلوا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.