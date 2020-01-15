مهاجم الأهلي الجديد.. من هو الدبابة السنغالية أليو بادجي.. ولقطات متداولة لأهدافه ومهاراته

كتب: ضياء السقا كشفت تقارير إعلامية، أن السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي بات علي أعتاب الانضمام للأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وقالت مصادر لـ"صدى البلد" إن الأهلي توصل لاتفاق شبه نهائي لضم اللاعب صاحب الــ22 عاما بعد مفاوضات مكثفة قادها أمير توفيق مدير التعاقدات على مدى الساعات الماضية. وأضافت المصادر أن اللاعب قد يصل القاهرة في غضون ساعات بصحبة أمير توفيق لتقديمه لوسائل الإعلام وانضمامه للتدريبات. Advertisements ويلعب بادجي في رابيد فيينا منذ فبراير 2019، وسجل معه 9 أهداف وصنع 3 خلال 34 مباراة. وبدأ اللاعب مشواره الاحترافي عام 2015 مع نادى كاسا سبور السينغالي، ثم انضم لنادى يورغو ردينس السويدي عام 2017، قبل أن يرحل عام 2019 وينضم لصفوف رابيد فيينا النمساوي. شاهد مهارات وأهداف اللاعب

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