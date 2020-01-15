اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14/1/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14/1/2020 ، العديد من الاخبار والتي جاء في مقدمتها ، انضمام محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الزمالك إلى قائمة فريقه اليوم استعدادا لمواجهة الجونة غدا ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدورى، والتي ستقام في الخامسة عصرا على ملعب الجونة، حيث جاء انضمام اللاعب لقائمة فريقه عقب 40 يوما كاملة من الاستبعاد نتيجة الإصابة، ومن بعدها عدم اقتناع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بالمستوى البدني للاعب خلال الفترة الماضية.

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