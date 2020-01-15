القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 14 / 1 / 2020 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

السنغالي بادجي يُرحّب باللعب للأهلي وأمير توفيق يقترب من حسم الصفقة

شهدت مفاوضات النادي الأهلي مع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي تقدمًا واضحًا خلال الساعات الماضية بعد ترحيب اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء وعدم مُمانعة النادي النمساوي في بيع اللاعب للقلعة الحمراء.

ويتفاوض الأهلي حالياً مع عدة مهاجمين أفارقة لاختيار أحدهم لتدعيم الهجوم الأحمر في انتقالات يناير الجاري وتم ترشيح أكثر من لاعب منهم الفرنسى هارليم جنويرى مهاجم فريق سيتيوا بخاريست الرومانى والنيجيرى بلسينج اليكى مهاجم لوزرين السويسرى والجامبى على سوى الذى يلعب لفريق سيسكا صوفيا البلغارى قبل أن يظهر اللاعب السنغالي بادجي في الصورة ويقترب من القلعة الحمراء.