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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 14 / 1 / 2020 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:
السنغالي بادجي يُرحّب باللعب للأهلي وأمير توفيق يقترب من حسم الصفقة
شهدت مفاوضات النادي الأهلي مع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي تقدمًا واضحًا خلال الساعات الماضية بعد ترحيب اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء وعدم مُمانعة النادي النمساوي في بيع اللاعب للقلعة الحمراء.
ويتفاوض الأهلي حالياً مع عدة مهاجمين أفارقة لاختيار أحدهم لتدعيم الهجوم الأحمر في انتقالات يناير الجاري وتم ترشيح أكثر من لاعب منهم الفرنسى هارليم جنويرى مهاجم فريق سيتيوا بخاريست الرومانى والنيجيرى بلسينج اليكى مهاجم لوزرين السويسرى والجامبى على سوى الذى يلعب لفريق سيسكا صوفيا البلغارى قبل أن يظهر اللاعب السنغالي بادجي في الصورة ويقترب من القلعة الحمراء.
الأهلى ينتهى من تشييد المرحلة الأولى بفرع التجمع خلال 10 أشهر
10 صور من كواليس آخر تدريب للأهلى قبل مواجهة طنطا فى الدورى
خاض فريق الكرة الأول بنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، آخر تدريباته الجماعية قبل مواجهة طنطا التي تقام في السابعة والنصف مساء غدٍ الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
أعلن السويسري رينيه فايلر قائمة الأهلي لمواجهة طنطا التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفى شوبير.
الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر ابراهيم – علي معلول- أحمد فتحي – محمد هاني – محمود وحيد.
الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسين الشحات – جيرالدو – محمود عبد المنعم كهربا.
الخطيب يستقبل محافظ الواى الجديد فى الأهلى.. اعرف التفاصيل
استقبل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ظهر اليوم الثلاثاء، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمقر الجزيرة، ودار بينهما حوار مطول حول سبل التعاون بين النادى والمحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار سياسة الأهلى للتعاون مع مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة النادى والرياضة المصرية بشكل عام واستكمالاً للدور المجتمعى للأهلى الذى يقوم به مجلس الإدارة، ويحرص عليه منذ توليه المسئولية.
الخطيب مع محافظ الوادي الجديد
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