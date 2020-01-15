حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14/1/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14/1/2020 ، العديد من الاخبار والتي جاء في مقدمتها ، أعلان السويسري رينيه فايلر قائمة الأهلي لمواجهة طنطا التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء ، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفى شوبير، الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر ابراهيم – علي معلول- أحمد فتحي – محمد هاني – محمود وحيد، الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسين الشحات – جيرالدو – محمود عبد المنعم كهربا، الهجوم: جونيور أجايي – صلاح محسن – وليد أزارو- مروان محسن. أعلن السويسري رينيه فايلر قائمة الأهلي لمواجهة طنطا التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. السنغالي بادجي يُرحّب باللعب للأهلي وأمير توفيق يقترب من حسم الصفقة شهدت مفاوضات النادي الاهلي مع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي تقدماً واضحاً خلال الساعات الماضية بعد ترحيب اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء وكذلك عدم مُمانعة النادي النمساوي في بيع اللاعب للقلعة الحمراء. أعلن البرتغالي بيدرو بارني، المدير الفني للجونة، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك غدا، الأربعاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وتضم القائمة خرج يوسف إبراهيم "أوباما"، صانع ألعاب الزمالك، من الحسابات الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، من التشكيل الأساسى للفريق فى مباراته أمام الجونة. يحصل نادي المقاولون العرب على مليونى جنيه نظير بيع مهاجمه محمد طلعت لنادي سموحة لمدة ثلاثة مواسم. كشف مصدر مقرب من العراقي همام طارق صانع ألعاب الاسماعيلي رغبة اللاعب في الرحيل عن القلعة الصفراء سواء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية قررت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة تخفيف عقوبة إيقاف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى إلى شهر بدلاً من ثلاثة. استقبل محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه الجهاز الفنى الجديد للفريق بقيادة حماده صدقى وأحمد ناجى مدرب الحراس وأحمد عبد الفتاح المدرب العام. اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، الحكم الدولى محمود عاشور لإدارة مباراة الأهلى وطنطا المحدد لها السابعة والنصف مساء غد الأربعاء. Advertisements استقبل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ظهر اليوم الثلاثاء، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمقر الجزيرة. أجرى عماد فتحى مدافع وسط المصرى البورسعيدى عملية الرباط الصليبى اليوم بألمانيا لدى البروفيسور الألماني الشهير أندرياس فايلر أحد أكبر المتخصصين فى إجراء تلك الجراحة بأوروبا. استقرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة على تعيين الحكم الدولى أمين عمر لمباراة الزمالك والجونة المقرر إقامتها فى الخامسة مساء غد الأربعاء. يفكر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، فى القيام بجولة أوروبية لمتابعة لاعبى المنتخب المحترفين وحضور مبارياتهم. وصلت بعثة منتخب مصر لرجال كرة اليد إلى تونس لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا التى ستطلق الخميس بتونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة التعاقد على 4 عربيات نقل تليفزيونى بداية من الدور الثانى من عمر الدور المصرى. انضم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك إلى قائمة فريقه اليوم استعدادا لمواجهة الجونة غدا ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري أصبح المالى اليو ديانج لاعب وسط فريق الكرة بالأهلى جاهزا طبيا للمشاركة فى مباريات الفريق الأحمر بعد شفائه من الإصابة التى بعد تعرض لها فى السمانة. "أوباما" خارج التشكيل الأساسى للزمالك فى موقعة الجونة

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