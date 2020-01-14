شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يبدأ رحلة البحث عن بديل «سواريز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن إدارة نادى برشلونة بدأت رحلة البحث عن بديل للدولى الأوروجويانى لويس سواريز، مهاجم الفريق، بعد تعرضه لإصابة قوية، والتى يغيب على إثرها لمدة أربعة أشهر عن صفوف الفريق الكتالونى.

وقالت الصحيفة، إن نادى برشلونة يراقب أحد اللاعبين فى الدورى الإسبانى تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مشيرة إلى أن مسؤولى برشلونة يراقبون الأرجنتينى إزيكييل أفيلا مهاجم أوساسونا، تحسبًا لضمه إلى الفريق الكتالونى خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

وأجرى نجم أوروجواى جراحة فى غضروف الركبة اليمنى، بعد شعوره بآلام، داهمته قبل مباراة إسبانيول فى الليجا، وتجددت خلال مواجهة أتلتيكو مدريد فى السوبر الإسبانى.

فى سياق أخر، اقترب الفرنسى جان كلير توديبو مدافع البلوجرانا، من الرحيل عن ملعب «الكامب نو» خلال الميركاتو الشتوى الجارى، حيث أكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن اللاعب سافر إلى ألمانيا، وسيخضع للكشف الطبى، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف شالكه.

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وأشارت الصحيفة إلى أن صيغة انتقال جان كلير توديبو ستكون إعارة حتى نهاية الموسم الحالى، دون أى أحقية للشراء فى الصيف المقبل.

ويرى النادى الكتالونى أن جان كلير توديبو سيكون خيارًا مميزًا للمستقبل، وستساعد الإعارة على إعادة تقييمه مرة أخرى، قبل العودة إلى ملعب الكامب نو فى الصيف المقبل.

على جانب آخر، كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، عن كواليس اقالة من إرنستو فالفيردى برشلونة، موضحة أن المدير الفنى للبارسا أصبح استمراره صعبا بعد الاجتماع الذى عقده أوسكار جراو المدير التنفيذى وإيريك أبيدال السكرتير الفنى ومساعده رامون بلانيز، وجوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادى، وخافيير بورداس النائب.

وتحدث أبيدال وجراو فى الاجتماع بأن تشافى هيرنانديز مدرب السد، رفض قيادة برشلونة، ويفضل العودة إلى «كامب نو» فى الصيف المقبل.

وناقش الاجتماع مصير فالفيردى والخيارات المتاحة لتعويضه هذا الموسم، والتى انحصرت فى ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام، وكيكى سيتين المدرب السابق لريال بيتيس، وجابى ميليتو مدرب إستوديانتيس.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد أنه من المقرر عقد اجتماع بين بارتوميو وفالفيردى، قبل قمة مجلس الإدارة، وتشير كل الدلائل إلى رحيل المدرب الإسبانى إل٫ زن تم إقالته ويبحث عن خوض تجربة تدريب جديدة خارج الليجا.