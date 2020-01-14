شكرا لقرائتكم خبر عن موناكو يتحفز لإيقاف قطار باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الكروى الأول بنادى باريس سان جيرمان، ضيفا ثقيلا على نظيره موناكو، على ملعب لويس الثانى، فى مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدورى الفرنسى الممتاز، والمقرر إقامتها فى العاشرة مساء الأربعاء.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب المسابقة برصيد 46 نقطة، فيما يحتل موناكو المركز الثامن برصيد 29 نقطة، ويسعى الفريقان للفوز فى المباراة كونها تصنف كديربى فى الدورى الفرنسى، وعلى مستوى العالم بغض النظر عن مركز الفريقين فى جدول الترتيب، لما يمتلكه الفريقان من قاعدة جماهيرية كبيرة وتاريخ حافل، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم فى صفوف عملاقى الدورى الفرنسى.

من جانبه، أشاد نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان بفريقه، وقال نيمار، «أعتقد ان لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين، وإمكانيات على أعلى مستوى، تجعلنا من أقوى أندية العالم».

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وبسؤاله عن امتلاك سان جيرمان حاليا لأقوى هجوم فى أوروبا، رد النجم البرازيلى «ليس الرباعى الأساسى فقط بل لدينا أيضا إدينسون كافانى وبابلو سارابيا، إنهما لاعبان رائعان، ويصنعان الفارق كلما شاركا فى المباريات، وباريس محظوظ حاليا لامتلاكه هذه التوليفة من المهاجمين».

ويعتمد توماس توخيل مدرب بى إس جى حاليا بشكل أساسى على الرباعى آنخيل دى ماريا، ماورو إيكاردى، كيليان مبابى ونيمار.

وأضاف نيمار «أثق أننا سننجح بخطة 4-4-2، لا يهم إذا كنا سنلعب بأربعة أو 5 أو 6 مهاجمين، بل إذا بذل كل لاعب أقصى جهد، فإن باريس قادر على النجاح بأى خطة».

وختم نجم سان جيرمان تصريحاته «الاستقبال الذى وجدته فى باريس عند انضمامى للفريق يعد من التجارب العاطفية التى لا يمكن نسيانها، الكل يعرف ما حدث الصيف، لقد أصبح جزءا من الماضى، ولا يوجد عداء بينى وبين الجماهير».

فى شأن مختلف، أعلن باريس سان جيرمان، تجديد عقد لاعبه البرازيلى ماركينيوس، لمدة موسمين، وبحسب البيان الرسمى للنادى الفرنسى على موقعه الإلكترونى، فإن صاحب الـ25 عاما جدد عقده حتى 30 يونيو 2024، وكان عقد ماركينيوس ينتهى فى صيف 2022 قبل أن ينجح النادى فى تجديده، وانضم ماركينيوس لصفوف البى إس جى عام 2013، ويُعد البرازيلى أحد أكثر اللاعبين نجاحًا فى تاريخ سان جيرمان، ولعب ماركينيوس 270 مباراة بقميص البى إس جى، حيث سجل 20 هدفا، وصنع 7، وحقق 19 لقبًا حتى الآن.