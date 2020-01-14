شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحشد أسلحته الهجومية لاقتحام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اختبارا صعبا ومهما اليوم الأربعاء عندما يحل ضيفا على نظيره الجونة بملعب الأخير بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

يخوض المارد الأبيض اللقاء فى المركز الثالث برصيد 21 نقطة جمعها من 11 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين فقط أمام إنبى وطلائع الجيش أحرز لاعبوه 15 هدفا ومنى مرماه بـ9 أهداف فيما يحتل أصحاب الأرض المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة جمعها من 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر 6 مباريات له من الأهداف 9 وعليه 17 هدفا.

دائما تحفل مباريات الفريقين بالندية والإثارة فعلى مدار تاريخهما منذ صعود الجونة موسم 2009 التقى الفريقان 10 مرات من بينها مرة وحيدة فى ربع نهائى كأس مصر موسم 2011 والتى حسمها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين وكان للأبيض نصيب الأسد من مرات الفوز بـ5 انتصارات فيما تعادلا فى مباراتين وحسم أبناء البحر الأحمر الفوز فى مرة واحدة فى دورى 2011 بهدفين مقابل هدف.

وحرص مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على توفير طائرة خاصة للفريق للسفر بها للجونة والعودة فى نفس اليوم حتى لا يتأثر برنامج إعداد الفريق محليا وإفريقيا.

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استعد الزمالك جيدا لمواجهة اليوم من خلال التدريبات اليومية عقب انتهاء الفريق من مواجهة زيسكو الزامبى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا والتى حسمها الأبيض لصالحه بهدفين نظيفين وخلفت خلفها ارتفاع الروح المعنوية للاعبى الأبيض ومديرهم الفنى الذين يرفعون شعار لا بديل عن الفوز لمواصلة الانتصارات المحلية التى بدأت بالفوز مؤخرا بالفوز على أسوان وطنطا.

وعمل كارتيرون وجهازه المعاون على تأهيل لاعبيه فنيا ونفسيا من أجل الوصول بهم لأعلى فورمة فنية وبدنية من أجل التعامل مع المباراة بالشكل المطلوب من أجل تحقيق الفوز الذى يعول عليه لمواصلة الثقة فى الدورى المحلى والسعى وراء تقليل الفارق مع المنافسين على الصدارة مبكرا.

وسادت حالة من الارتياح داخل القلعة البيضاء بعد خلو القائمة من الإيقافات والإصابات وجاهزية الثلاثى عبدالله جمعة ومحمد عبدالغنى وشيكابالا لمواجهة اليوم والتى تتوقف مشاركتهما فيها على اجتيازهم للاختبار الطبى قبل المباراة.

وينتظر أن يدفع كارتيرون بكل أوراقه الرابحة فى مباراة اليوم والاعتماد على الهجوم من البداية بحثا عن هدف مبكر يسهل من مهمة الفوز والعودة بالثلاث نقاط ولن يخرج تشكيل الأبيض عن محمد أبو جبل، ومحمد عبدالغنى ومحمود علاء وعبدالله جمعة وحازم إمام وطارق حامد وفيرجانى ساسى ويوسف أوباما ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى ومصطفى محمد.

فى المقابل، يرفع لاعبو الجونة شعار التحدى للمارد الأبيض بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية لرغبتهم فى إيقاف مسلسل نزيف النقاط والنتائج السلبية فى آخر 3 مواجهات بعد الهزيمة من سموحة والتعادل مع الإنتاج وأسوان.

ويدخل أبناء البحر الأحمر المباراة فى موقف لا يحسدون عليه، خصوصا بعد إصابة أحمد حمدى صانع ألعاب الفريق فى المران وتضاؤل فرصة لحاقه بالمباراة الأمر الذى وضع البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة، فى أزمة قبل المباراة بـ48 ساعة فقط ومسابقته للزمن من أجل تجهيز البديل فى مباراة اليوم، كما يفتقد الجونة فى مباراة اليوم مدير الكرة حسام غالى بسبب إيقافه من لجنة الانضباط. من جانبه أكد بيدرو بارنى أن فريقه جاهز للقاء اليوم وأنه واثق فى قدرات وإمكانيات لاعبيه بالخروج بنتيجة إيجابية، خصوصا أن آخر مواجهة بين الفريقين الموسم الماضى انتهت بالتعادل الإيجابى 2-2 وينتظر أن يعتمد بيدرو على نفس تشكيله الثابت باستثناء الدفع ببديل مكان حمدى الذى سيغيب للإصابة.