شكرا لقرائتكم خبر عن «راشفورد» يتعرض لموقف محرج على «تويتر» وزوجة نجم اليونايتد تنقذه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدخلت زوجة نورمان وايتسايد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى السابق، لتصحح خطأ فى رقم قياسى تم تسجيله باسم ماركوس راشفورد مهاجم الفريق الحالى.

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وكان راشفورد قد تم تصنيفه على أنه ثالث أصغر لاعب سنًا يصل إلى 200 مباراة مع مانشستر يونايتد، حينما شارك فى لقاء فريقه أمام نوريتش سيتى السبت الماضى، والذى انتهى بفوز الشياطين الحمر 4-0. لكن دى زوجة وايتسايد أكدت عبر حسابها الشخصى على موقع تويتر، أن زوجها وصل إلى الرقم الذى حققه راشفورد فى سن أصغر منه. ووصل وايتسايد إلى 200 مباراة مع مانشستر يونايتد فى السادس من سبتمبر 1986، حيث شارك فى مباراة فريقه أمام ليستر سيتى بعمر 21 عاما و4 أشهر.

على الجانب الآخر، فقد شارك راشفورد فى مباراة نوريتش، وهى المباراة رقم 200 له مع النادى، بعمر 22 عاما، لكن الإحصائية التى وضعتها زوجة لاعب مانشستر يونايتد السابق، ربما تضع زوجها فى مركز أعلى من جورج بيست وريان جيجز اللذين يحتلان المركز الأول والثانى على الترتيب.

وذكر راشفورد عبر حسابه الرسمى على تويتر، أنه فخور بالوصول إلى هذا الرقم القياسى مع مانشستر يونايتد، قبل أن ترد عليه زوجة وايتسايد قائلة «أعتقد أن نورمان وايتسايد كان أصغر من الثلاثة لاعبين بشكل فعلى». وعقب ذلك قام راشفورد بعمل تغريدة أخرى عبر «تويتر» يشيد فيها بوايتسايد وسط تجاهل من مانشستر يونايتد الذى اكتفى بتعديل الإحصائية المنشورة فقط.