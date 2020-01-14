شكرا لقرائتكم خبر عن «نادال» يبدأ التحضير لأولى فرص معادلة رقم «فيدرر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سافر رافائيل نادال، إلى مدينة ملبورن، لبدء التحضير للمشاركة فى بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام هذا العام، وذلك بعد مشاركته على مدار الأيام العشر الماضية رفقة إسبانيا، فى منافسات النسخة الأولى من كأس رابطة محترفى التنس. وتعد تلك البطولة أول فرصة لنادال، لمعادلة رقم روجر فيدرر القياسى، كأكثر من توج بألقاب بطولات الجراند سلام فى التاريخ، حيث يملك رافا فى رصيده 19 لقبًا مقارنة بـ20 لقبًا للنجم السويسرى.

ولم يتوج فيدرر بأى لقب فى البطولات الأربع الكبرى منذ بطولة أستراليا المفتوحة عام 2018، وتواجد السويسرى فى ملبورن مبكرًا للتحضير للبطولة، بعدما فضل عدم المشاركة فى كأس رابطة محترفى التنس. ويملك نادال 6 أيام للتحضير للبطولة، وانضم إلى فريقه كارلوس مويا، بعدما تواجد معه فرانسيس رويج فى كأس رابطة محترفى التنس.

ويحتل نادال صدارة التصنيف العالمى بفارق 520 نقطة عن نوفاك ديوكوفيتش صاحب المركز الثانى، ويحتاج رافا للوصول إلى نصف نهائى أستراليا، لضمان الحفاظ على الصدارة.

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وستقام قرعة أستراليا المفتوحة غدًا الخميس، بحضور ديوكوفيتش حامل لقب منافسات فردى الرجال الموسم الماضى، إلى جانب اليابانية نعومى أوساكا حاملة لقب فردى السيدات فى النسخة المنصرمة.

فى سياق آخر، حافظ الإسبانى رافائيل نادال، على صدارة التصنيف العالمى للاعبى التنس المحترفين، متفوقا على الصربى نوفاك ديوكوفيتش والسويسرى روجر فيدرر. وشهدت قائمة «أفضل 10 لاعبين» تغييرا طفيفا بصعود الفرنسى جايل مونفيس للتصنيف التاسع مكان الِإسبانى روبرتو باوتيستا أجوت الذى حل عاشرا. فيما حققت النجمة الأمريكية سيرينا ويليامز تقدما فى نسخة التصنيف العالمى للاعبات التنس المحترفات، حيث صعدت من المركز العاشر إلى المركز التاسع.

وجاء صعود المخضرمة ويليامز، بعد أن توجت بأول لقب لها خلال نحو 3 أعوام، حيث أحرزت لقب بطولة أوكلاند النيوزيلندية، إثر الفوز فى النهائى على مواطنتها جيسيكا بيجولا.

وكان آخر لقب سابق لويليامز، فى بطولة أستراليا المفتوحة عام 2017، حيث غابت لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الحمل وعملية وضع مولودتها. وصعدت ويليامز إلى المركز التاسع على حساب الهولندية كيكى بيرتنز، وذلك قبل أسبوع واحد من انطلاق منافسات أستراليا المفتوحة، أولى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى فى الموسم.

وحافظت الأسترالية أشلى بارتى على موقعها فى صدارة التصنيف برصيد 7547 نقطة وتليها التشيكية كارولينا بليسكوفا برصيد 5940 واليابانية ناومى أوساكا حامل لقب أستراليا المفتوحة.