يوفنتوس يحسمها ويؤكد إنتهاء موسم ديميرال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020 حدد نادي ​يوفنتوس​ فترة غياب مدافعه الدولي التركي ميري ديميرال عقب إصابته خلال مواجهة روما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من ​الدوري الإيطالي​ لكرة القدم.

Advertisements وتعرض ديميريل لقطع في الرباط الصليبي الأمامي، بالإضافة إلى إصابة في الغضروف. وذكر بيان السيدة العجوز على الموقع الرسمي للنادي: "خضع ديميرال اليوم لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي والغضروف تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك". ولفت بيان البيانكونيري إلى أن الوقت اللازم لعودة التركي إلى المباريات يتراوح بين 6 و7 أشهر وعليه إنتهى موسم اللاعب مع فريقه وسيغيب عن مشاركة منتخب بلاده في يورو 2020.

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