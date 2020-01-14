شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل ناري لمباراة إنتر ميلان وكالياري في كأس أيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020 يلتقي فريق إنتر ميلان أمام نظيره فريق كالياري بدور الستة عشر من بطولة كأس إيطاليا ، وذلك على ملعب سان سيرو .

وجاء تشكيل فريق إنتر ميلان كالتالي : حراسة المرمى : سمير هاندانوفيتش . خط الدفاع : ميلان سكرينيار - أندريا رانوكيا - دييجو جودين - فيديريكو ديماركو . خط الوسط : بورخا فاليرو - مارسيلو بروزوفيتش - مارسيلو بروزوفيتش - فلانتينو لازارو . Advertisements خط الهجوم : روميلو لوكاكو - أليكسيس سانشيز . تشكيل فريق كالياري : حراسة المرمى : روبن اولسن . خط الدفاع : تشارالامبوس ليكوجيانيس - سيباستيان والوكويتش - فابيو بيساكاني - باولو فاراجو . خط الوسط : أرتور يونيتا - كريستيان أوليفا - ناهيتان نانديز - لوكاس كاسترو - راجا ناينجولان . خط الهجوم : ألبيرتو سيري . وكان فريق كالياري قد تأهل لهذا الدور بعد تغلبه على فريق سامبدوريا بنتيجة هدفين مقابل هدف بدور ال32 من البطولة ، بينما تأهل إنتر ميلان مباشرة إلى هذا الدور.

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