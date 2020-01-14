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18 لاعبا في قائمة الجونة لمواجهة الزمالك

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جدة - عمرو شويل أعلن البرتغالي بيدرو بارني، المدير الفني للجونة، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك غدا، الأربعاء، ضمن منافسات الممتاز.

وتضم القائمة كل من: محمود الغرباوي، هيثم محمد، خالد صبحي، سيرج اكا، أكرم توفيق، والتر بواليا، أحمد ياسر ريان، عمرو عبد الفتاح «عموري»، محمد ناجي «جدو»، عمرو بركات، فادي طلعت، محمد نجيب، باسم علي، آلان تشيامابادي، إسلام محارب، محمود الجزار، جوناثان نجويم، محمد محسن «ليلة».

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