شكرا لقرائتكم الأهلى يقترب من ضم السنغالي أليو بادجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مفاوضات النادي الاهلي مع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي تقدماً واضحاً خلال الساعات الماضية بعد ترحيب اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء وعدم مُمانعة النادي النمساوي في بيع اللاعب للقلعة الحمراء.

ووصل أمير توفيق مدير التعاقدات في الاهلي إلى مراحل متقدمة مع النادي النمساوي و اللاعب خلال الساعات الماضية بعد المفاوضات المُكثّفة التى قام بها أمير المتواجد حالياً في النمسا وبدأت هذه المفاوضات تؤتي ثمارها حيث يتواجد توفيق في النمسا حالياً لحسم الصفقة.

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وعلم "الخليج 365" أن المهاجم السنغالي رحّب باللعب للأهلي وهو ما كان له دور في تسهيل المفاوضات لاسيما وأن نادي رابيد فيينا لم يُمانع هو الأخر في إتمام الصفقة بشرط الوصول إلى إتفاق مالي وهو ما يحسمه أمير توفيق حالياً.

ويلعب بادجي في رابيد فيينا منذ فبراير 2019، وسجل معه 9 أهداف وصنع 3 خلال 34 مباراة الذي سجل 3 أهداف في الدوري النمساوي هذا الموسم، ويبلغ بادجي 22 عامًا حيث إنه من واليد عام 1997 بدأ مشواره الاحترافي عام 2015 مع نادى كاسا سبور السنغالى، ثم انضم لنادى يورغوردينس السويدي عام 2017، قبل أن يرحل عام 2019 وينضم لصفوف رابيد فيينا النمساوى.

بادجى الذى يبلغ طوله 189 سم، خاض هذا الموسم مع فريق رابيد النمساوى 16 مباراة بواقع 762 دقيقة، أحرز خلالهم 3 أهداف، وصنع أخر، وتلقى البطاقة الصفراء مرتين.