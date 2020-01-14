شكرا لقرائتكم اجتماع في الاهلي برئاسة الخطيب لبحث عدد من الملفات العالقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة النادى الاهلي برئاسة محمود الخطيب في الثالثة من عصر غداً ، الأربعاء، بمقر الجزيرة أجتماعاً هاماً لمناقشة عدة أمور خاصة بالقلعة الحمراء على صعيد الإدارة والنشاط الرياضي وكذلك ملف كرة القدم ، ومن المقرر أن ينتهي إجتماع المجلس غداً قبل مباراة طنطا التى سيحضرها أعضاء بمجلس الأدارة لمؤازرة الفريق في اللقاء الذى سيُقام في السابعة والنصف من مساء غداً ، الأربعاء، بإستاد القاهرة.

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من ناحية أخرى ، تتواصل أعمال تشييد فرع النادي الأهلي الرابع بالتجمع الخامس بعد أن بدأت المرحلة الأولى الخاصة بأعمال البنية التحتية قبل شهر ونصف الشهر، والتي تشهد العديد من الخطوات الإنشائية والخدمية المميزة، بما يليق بعضو الجمعية العمومية بالنادي، بناء على تكليفات محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة الذي يتابع كل كبيرة وصغيرة تتعلق بمشروع بناء وتشييد فرع التجمع الخامس، وتشهد المرحلة الأولى من أعمال البنية التحتية الانتهاء من الملفات الخاصة بأسوار وبوابات النادي ومناطق جلوس الأعضاء، والملاعب الرياضية، وأيضًا ملاعب أكاديمية كرة القدم.

ومن المنتظر أن تنتهي هذه الأعمال في غضون عشرة أشهر تقريبًا. وكان الأهلي قد وقع بروتوكول تعاون مقابل 96 مليون جنيه خاصة بالمرحلة الأولى الخاصة بالانتهاء من البنية التحتية لفرع التجمع الخامس على مساحة 50 فدانًا، على أن تبدأ بعدها المشروعات الإنشائية المتتالية الخاصة بإنشاء منطقة ترفيهية، وأخرى للمطاعم على غرار منطقة "الفوت كورت" التي تم افتتاحها مؤخرًا بفرع النادي بمدينة نصر، وغيرها من الإنشاءات الاستكمالية. وتشهد الفترة المقبلة الانتهاء أيضًا من كل الأمور المتعلقة بإنشاء مجمع بنوك جديد في فرع التجمع الخامس على غرار نظيره الذى تم الإعلان عنه في فرع زايد خلال الأيام الماضية.