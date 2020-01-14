شكرا لقرائتكم رافينيا يعرض خدماته علي بايرن ميونيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض البرازيلي رافينيا، لاعب بايرن ميونيخ السابق وفلامنجو الحالي، نفسه على الفريق البافاري.

وقال رافينيا في تصريحات صحفية: "أنا سعيد للغاية مع فلامنجو، ولكن قلبي ينبض مع بايرن ميونيخ، إذا احتاج الفريق أي مساعدة فعليهم الاتصال بي".

وأشارت الصحافة الألمانية، أن عقد اللاعب صاحب الـ 34 عاماً، يسمح له بالعودة إلى فريقه القديم.

وحقق اللاعب البرازيلي مع فلامنجو هذا الموسم، بطولة الدوري البرازيلي وبطولة كوبا ليبرتادوريس، وحصل على فضية كأس العالم للأندية.

ويعاني بايرن من نقص في عدد اللاعبين في الوقت الحالي، مما جعل اللاعب يعرض نفسه على إدارة الفريق الألماني.

Advertisements

جدير بالذكر أن بايرن ميونيخ يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن لايبزيج المتصدر.