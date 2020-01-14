شكرا لقرائتكم 22 لاعبا بمعسكر الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضم طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى ٢٢ لاعباً للدخول فى معسكر مغلق غدا لمباراه بيراميدز والمقرر لها الخميس المقبل على استاد المكس فى الخامسه عصراً ، واللاعبين هم : عماد السيد و محمود الزنفلى واسلام جمال و محمد انور و محمود رزق و ويلسون و صبرى رحيل و السيد سالم و محمود شعبان و اسامه العزب واحمد حجى و نور السيد و احمد نبيل مانجا و مروان عطيه و احمد رفعت و رزاق سيسيه و ايمن غباشى و احمد راشد واوكوى و محمد جدو وخالد قمر والليبى انيس سالتو المُنضم لزعيم الثغر مؤخراً قادماً من الدورى التونسى.

من ناحية أخرى ، يعاني هشام محمد لاعب افريق من الاصابه التى تعرض لها خلال مشاركته في مران الأمس وأجرى اللاعب اشعة بمعرفه عمرو الاشلم طيب الفريق الذى اكد اصابته بمزق من الدرجه الثانيه يستلزم العلاج لمده لا تقل عن ٢١ يوم واصبح خارج حسابات الجهاز الفنى فى مباريات الدور الاول ومباراه العوده فى البطوله العربيه امام الاسماعيلى.

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وفي ذات السياق، طلب طلعت يوسف، من رئيس نادي الاتحاد السكندري، تدعيم الفريق بلاعب خط وسط مميز، خلال الميركاتو الشتوي الجاري ، ورشح مدرب الاتحاد لمسئولي النادي أكثر من لاعب للتعاقد مع اي منهم على رأسهم صلاح ريكو، لاعب مصر المقاصة.

يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات على حساب كل من المصري البورسعيدي والجونة وحرس الحدود بهدف نظيف والإسماعيلي بثلاثية نظيفة والمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين واف سي مصر بهدفين مقابل هدف وتعادل في 3 مباريات امام وادي دجلة بهدف لكل فريق وانبي وطنطا سلبيا وتعرض للهزيمة في 3 مباريات أمام الزمالك بهدف نظيف والأهلي برباعية نظيفة والمقاولون بهدف نظيف