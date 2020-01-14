شكرا لقرائتكم لاتسيو يهزم كريمونيسي ويصعد لدور الثمانية بكأس إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - صعد فريق لاتسيو إلى دور الثمانية ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم عقب فوزه على كريمونيسي 4 - صفر يوم الثلاثاء، في دور الستة عشر من البطولة.
وسجل أهداف لاتسيو كل من باتريكيو جابارون في الدقيقة العاشرة وماركو بارولو في الدقيقة 26 وشيرو إيموبيلي في الدقيقة 58 من ركلة جزاء وباستوس في الدقيقة 89. ويلتقي في وقت لاحق إنتر ميلان مع كالياري.
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