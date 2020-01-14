ميلان يعير بوريني لفيرونا

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أعار ميلان الإيطالي مهاجمه فابيو بوريني لفيرونا حتى نهاية الموسم، بحسب ما أعلنه الفريقان الثلاثاء دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

وهو الفريق الثامن لبوريني (28 عاما) في مسيرته الاحترافية التي بدأها عام 2009 في تشلسي الإنكليزي، لعب بعدها في موسم 2011 على سبيل الإعارة مع سوانسي الانكليزي، لعب بعدها في بارما لموسم واحد، لتتم اعارته إلى روما، وانتقل بعدها إلى ليفربول الإنكليزي حيث أمضى موسمين ليذهب على سبيل الإعارة إلى سندرلاند قبل ان يتحول عقده إلى دائم ويلعب معه حتى عام 2018، عند انتقاله إلى ميلان على سبيل الإعارة أيضاً قبل أن يتحول إلى لاعب أصيل في العام نفسه. كما شارك مع منتخب إيطاليا في مباراة واحدة عام 2012.