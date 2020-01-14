إنسينيي يقود نابولي لربع نهائي كأس إيطاليا

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





قاد لورنزو إنسينيي فريقه نابولي إلى الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا بفوزه على بيروجيا من الدرجة الثانية بهدفين نظيفين حملا توقيعه من ركلتي جزاء (26 و38) الثلاثاء.

وحصل الفريق الجنوبي على الركلة الأولى بعد تعرض الجناح المكسيكي هيرفينغ لوزانو لعرقلة من قبل البلجيكي ماردوخي نزيتا، فيما احتاج الحكم في الثانية للعودة إلى تقنية المساعدة بالفيديو (في ايه ار) لحسم قراره في ما اذا كان بييترو ايميلو لمس الكرة بيده.

كما أنقذ حارس نابولي الكولومبي ديفيد أوسبينا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل عن ضائع للشوط الأول، من هدف محقق بعد تصديه لركلة جزاء نفذها ايميلو عاد فيها الحكم أيضا لتقنية الفيديو اثر لمسة يد من الظهير الالباني السيد هيساج داخل المنطقة.

Advertisements

ويلعب لاحقا لاتسيو حامل اللقب مع كريمونيسي وإنتر ميلان مع كالياري.

وتستكمل مباريات الدور ثمن النهائي الأربعاء حيث يلعب يوفنتوس متصدر الدوري المحلي مع أودينيزي وميلان مع سبال وفيورنتينا مع أتالانتا ويختتم الخميس بلقاء بارما وروما.

ملخص مباراة نابولي وبيروجيا: