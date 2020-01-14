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موعد مباراة الأهلي وطنطا غداً الأربعاء 15/1/2020

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يستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي طنطا ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة ، حيث أختتم الأحمر التدريبات اليوم أستعداد للقاء غداً ‏ ويتطلع المدرب الفني “رينيه فايلر” مواصلة سلسلة انتصارات القلعة الحمراء التي لم تنقطع منذ بداية بطولة الدوري الممتاز،  ليحصد لقب البطولة مبكراً.

 

‏ ‏ موعد مباراة الأهلي وطنطا

‏ تقام مباراة الأهلي ضد طنطا غداً الأربعاء 15/1/2020 في تمام الساعة 7:30 مساءً على أرض أستاد القاهرة الدولي،  وتذاع مباشرة على قناة أون سبورت وقناة تايم سبورت

‏ وجدير بالذكر أن النادي الأهلي يحتل صدارة جدول الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث استطاع تحقيق الفوز في 10مباريات متتالية.

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