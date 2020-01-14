موعد مباراة الأهلي وطنطا غداً الأربعاء 15/1/2020

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي طنطا ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري، حيث أختتم الأحمر التدريبات اليوم أستعداد للقاء غداً ويتطلع المدرب الفني “رينيه فايلر” مواصلة سلسلة انتصارات القلعة الحمراء التي لم تنقطع منذ بداية بطولة الدوري الممتاز، ليحصد لقب البطولة مبكراً.
موعد مباراة الأهلي وطنطا
تقام مباراة الأهلي ضد طنطا غداً الأربعاء 15/1/2020 في تمام الساعة 7:30 مساءً على أرض أستاد القاهرة الدولي، وتذاع مباشرة على قناة أون سبورت وقناة تايم سبورت
وجدير بالذكر أن النادي الأهلي يحتل صدارة جدول الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث استطاع تحقيق الفوز في 10مباريات متتالية.