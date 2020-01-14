موعد مباراة الزمالك والجونة الأربعاء 15/1/2020

يواجه نادي الزمالك نادي الجونة غداً في أحدى مباريات الجولة 13 من عمر الدوري الممتاز، ويسعى الزمالك الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري لتحقيق الفوز على الجونة الذي يقع ترتيبه ال12 في جدول الدوري.

ويأتي ذلك من أجل تقليص فارق النقاط واللحاق بمنافسيه نادي المقاولون الذي يحتل المركز الثاني في بطولة الدوري الممتاز، والنادي الأهلي الذي يحتل صدارة البطولة حتى الآن برصيد 30 نقطة .

موعد مباراة الزمالك والجونة

تبدأ مباراة الزمالك والجونة غداً الأربعاء 15/1/2020 في تمام الساعة الخامسة مساء بملعب الجونة، وتنقل المباراة مباشرة على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.