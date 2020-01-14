شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المغرب للكرة النسائية يصل القاهرة لمواجهة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة اليوم، الثلاثاء، إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة المنتخب المصري في مباراة الذهاب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل 17 يناير على استاد بتروسبورت في الثانية والنصف ظهرًا، وتضم بعثة المنتخب المغربي بقيادة لمياء بومهدي المدير الفني، كلاً من: شروق وهبي وأميمة طيار وفادوي سالبي وسماح كرواش ونورا موادني وناسيمه جواد وزينب رضواني وأميمه العمراني صوفيا بوفاطيني وجيهان بارشي وفاطيما عاكف وصفاء بانوك وضحي احمامو ووسيلة ملاك وفاطيما غربي ومينا البطاش وزينب عاصم ونهيله بوالتيني وداليله الفوازي، ويؤدي المنتخب المغربي مرانه غدا علي ملعب نادي ايروسبورت علي أن يقام المران الأساسي يوم الخميس علي ملعب المباراة استاد بتروسبورت الرئيسي.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة الاجتماع الفني الخاص بتفاصيل المباراة يوم الخميس 16 يناير بحضور مندوب الاتحاد الأفريقي والدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية ومندوب المنتخب المغربي.

من ناحية أخري، أرسل اتحاد الكرة المغربي فاكسًا رسميًا للاتحاد المصري بتحديد يوم الأحد 2 فبراير موعدًا لمباراة العودة في المغرب بين منتخب مصر للكرة النسائية ونظيره المغربي بالعاصمة كازابلانكا.

Advertisements

وأدي منتخبنا الوطني بقيادة حسين عبد اللطيف مرانه اليوم على استاد بتروسبورت استعدادًا لمواجهة منتخب المغرب في حضور الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وشارك في المران جميع اللاعبات بعد عودة هنا وجيه ودنا نده للتدريبات الجماعية بعد الانتهاء من التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور أحمد بسيوني طبيب الفريق بعد التعافي من الإصابة بالتواء في الكاحل

وظهرت علامات التركيز الشديد والجدية علي اللاعبات وركز الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني ومصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب الحراس علي النواحي الفنية وطريقة اللعب والتكتيك الذي يخوض به منتخبنا المباراة.

وعن أزمة مشاركة نادية رمضان وليلي زاهر ضمن صفوف المنتخب الوطني أمام المغرب اكدت الدكتورة سحر عبد الحق أنها قامت بعمل جميع المحاولات لحل الأزمة إلا أن الاتحاد الدولي أصر علي عدم مشاركة اللاعبات مواليد 2006 وقام حسين عبد اللطيف بإبلاغ اللاعبتين نادية وليلي وظهرت علامات التأثر الشديد ووصلت لحد البكاء حيث يرغبن في المشاركة مع المنتخب في مباراة المغرب بعد فترة من الاستعداد والتركيز من أجل تحقيق حلم تمثيل منتخب مصر بشكل رسمي في تصفيات كأس العالم.