شاهد كيف استقبل فايلر ونجوم الأهلى سعد سمير بـ"العكازين"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل لاعبو فريق الأهلى والسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى، سعد سمير مدافع المارد الأحمر المصاب بقطع فى وتر أكيليس، فى التدريبات الجماعية التى خاضها الفريق مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش، فى إطار الاستعداد لمواجهة طنطا التي تقام في السابعة والنصف مساء غدٍ الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الأهلى والجهاز الفنى على استقبال سعد سمير بحرارة والشد من أزره، بعد العملية الجراحية التى أجراها فى وتر أكيليس، بألمانيا، عقب الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الأهلى أمام بلاتينيوم التى أقيمت مؤخرا بالقاهرة فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الطبى للأهلى خلال الفترة الماضية.

وبدأ سعد سمير تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعى، وأوضح الجهاز الطبى أن سعد سمير سيعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددًا، للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلى الذى سيقوم به فى القاهرة بعدها، ويغيب سعد سمير عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر على خلفية الجراحة التي أجراها.

وينتظم سعد سمير فى برنامج علاجى وضعه الخبير الألمانى فويلر الذى أجرى العملية الجراحية، وكان سعد سمير قد انتظم في تدريبات العلاج الطبيعى لمدة عشرة أيام في المانيا عقب إجرائه الجراحة الأسبوع الماضى ومن المقرر أن يعود سمير إلى المانيا مرة أخرى للأطمئنان على برنامجه التأهيلي الذى سيؤديه في القاهرة خلال الفترة المقبلة تحت أشراف الجهاز الطبي للاهلي.

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