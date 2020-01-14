صور.. بيراميدز يبدأ التحضير لمواجهة الاتحاد السكندرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق نادي بيراميدز، اليوم، الثلاثاء، التحضير لمواجهة الاتحاد السكندري فى السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وخاض الفريق مرانًا قويًا تحت إشراف الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني الذي حفز اللاعبين وطالبهم بضرورة الانتصار في مباريات الدوري لتحسين الموقف والتقدم في جدول الترتيب، بعد ضمان التأهل وصدارة المجموعة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويؤدي فريق الكرة مرانه الأخير غدًا، الأربعاء، بملعب الدفاع الجوي، قبل أن يعلن المدرب الكرواتي قائمته التي تسافر للإسكندرية للمبيت بها حتى موعد مباراة الخميس، يذكر أن نادي بيراميدز يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الرابع برصيد 21 نقطة.
بهذا الفوز حصد بيراميدز بطاقة التأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصري البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطتين.
تدريب فريق بيراميدز (1)
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