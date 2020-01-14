شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بيراميدز يبدأ التحضير لمواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق نادي بيراميدز، اليوم، الثلاثاء، التحضير لمواجهة الاتحاد السكندري فى السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وخاض الفريق مرانًا قويًا تحت إشراف الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني الذي حفز اللاعبين وطالبهم بضرورة الانتصار في مباريات الدوري لتحسين الموقف والتقدم في جدول الترتيب، بعد ضمان التأهل وصدارة المجموعة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويؤدي فريق الكرة مرانه الأخير غدًا، الأربعاء، بملعب الدفاع الجوي، قبل أن يعلن المدرب الكرواتي قائمته التي تسافر للإسكندرية للمبيت بها حتى موعد مباراة الخميس، يذكر أن نادي بيراميدز يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

وكان بيراميدز حقق فوزًا مهمًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر، أحرز البوركينى إيريك تراورى هدف التقدم لبيراميدز على الفريق البورسعيدي فى الدقيقة 21، ثم نجح نبيل عماد دونجا فى إحراز الهدف الثانى للفريق السماوى بالدقيقة 71 من تسديدة صاروخية، وشهدت الدقيقة 43 إهدار عبد الله السعيد ركلة جزاء حصل عليها بيراميدز بعد عرقلة دودو الجباس داخل منطقة الجزاء.

بهذا الفوز حصد بيراميدز بطاقة التأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصري البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطتين.



تدريب فريق بيراميدز (1)

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