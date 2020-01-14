شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو يعلن قائمة مباراة الجونة لمباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

من ناحية أخرى، أرسل نادي الجونة خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم للاعتذار عما بدر من مدير الكرة حسام غالي خلال مباراة أسوان والجونة والتي أقيمت على ملعب أسوان ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز، وطلب نادي الجونة من الاتحاد المصري لكرة القدم تخفيف العقوبة التي وقعت على مدير الكرة، بالإيقاف لمدة مباراتين.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة مباراتين لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان بعد الاطلاع على تقريري حكم ومراقب المباراة.. وبذلك يتأكد غياب حسام غالى عن مباراة فريقه المقبلة في الجولة الـ13 بالدوري أمام الزمالك، والمقرر لها الخامسة مساء الأربعاء المقبل.

وكشفت مصادر باتحاد الكرة، تفاصيل ما ذكره أحمد الغندور الحكم الدولي في تقريره بشأن طرد حسام غالي مدير الكرة في الجونة خلال مباراة الأخير أمام أسوان بالدوري.

وقالت المصادر، إن الغندور ذكر مطالبته لحسام غالي بعدم تكرار اعتراضه بهذا الشكل غير اللائق وإلا سيطرده من الملعب، فرد غالي عليه قائلاً: "اطردني.. اعمل اللي أنت عاوزه"، ما دفع الغندور لإشهار الكارت الأحمر في وجه غالي.