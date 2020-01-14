سوبر كورة يكشف خطوة النقاز المقبلة بعد سفره إلى تونس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للزمالك، عن سفره إلي تونس خلال الفترة الأخيرة حيث يمكث حاليًا حول دراسة عدد من الملفات الحاسمة في مشواره الكروي خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار الزمالك بالتمسك بكل حقوق النادي بإرسال عقد حمدي النقاز للفيفا بعدما انقطع عن التدريبات وتقدم بشكوى ضد النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، ورد مسئولو النادى الأبيض حول تلك الشكوى لحفظ كل الحقوق، ليتم الاستقرار على قيد المهاجم الكونغولى كابونجو كاسونجو فى قائمتى الفريق المحلية والأفريقية، حيث سيتم قيده فى القائمة المحلية بطريقة الاستبدال بدلاً من النقاز وقيده فى القائمة الأفريقية فى المقعد المتبقى، كما صعد مسؤلو الزمالك الناشئ أحمد مع حازم إمام، لتجنب أى عقبات تواجه الفريق فى حال النقص فى صفوفه.

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يستعد الزمالك خلال الفترة الحالية لخوض مباراته أمام الجونة، على ملعب النادى الساحلى، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

يسعى الزمالك لاستكمال انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بعدما حقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر فى الدورى على الترتيب، ثم الفوز على زيسكو يونايتد الزامبى، فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا بهدفين دون رد، ليحتل الأبيض الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى نقطتين، ليحتلوا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وكشف مصدر مطلع بنادي الزمالك إن النقاز لن يستطيع الانضمام إلي أي ناد إلا في حالة نجاحه في استخراج بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولي، وهو ما يبحث عنه اللاعب في الوقت الحالي بعدما شدد مسؤولي الزمالك إنه لا يوجد أي باب حول التصالح مع اللاعب وعودته مجددا للفريق وإن النادي سيحصل علي كافة حقوقه من اللاعب من خلال الاتحاد الدولي بعد رحيل اللاعب عن النادي الأبيض رغم امتداد عقده مع الفريق.