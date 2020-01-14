شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس سالتو يتصدر قائمة الاتحاد لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضم طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى 22 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق غدًا لمباراة بيراميدز والمقرر لها الخميس المقبل على استاد المكس فى الخامسة مساء وهم: عماد السيد ومحمود الزنفلى وإسلام جمال ومحمد أنور ومحمود رزق وويلسون وصبرى رحيل والسيد سالم ومحمود شعبان وأسامة العزب وأحمد حجى ونور السيد وأحمد نبيل مانجا ومروان عطية وأحمد رفعت ورزاق سيسيه وأيمن غباشى وأحمد راشد واوكوى ومحمد جدو وخالد قمر والليبى أنيس سالتو المُنضم لزعيم الثغر مؤخرًا قادمًا من الدورى التونسى.

من ناحية أخرى، يعاني هشام محمد لاعب الفريق من الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته في مران الأمس وأجرى اللاعب أشعة بمعرفة عمرو الأشلم طبيب الفريق الذى أكد إصابته بمزق من الدرجة الثانية يستلزم العلاج لمدة لا تقل عن 21 يومًا وأصبح خارج حسابات الجهاز الفنى فى مباريات الدور الأول ومباراة العودة فى البطولة العربية أمام الإسماعيلى.

Advertisements

وفي السياق ذاته، طلب طلعت يوسف، من رئيس نادي الاتحاد السكندري، تدعيم الفريق بلاعب خط وسط مميز، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ورشح مدرب الاتحاد لمسئولي النادي أكثر من لاعب للتعاقد مع أي منهم على رأسهم صلاح ريكو، لاعب مصر المقاصة.

يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات على حساب كل من المصري البورسعيدي والجونة وحرس الحدود بهدف نظيف والإسماعيلي بثلاثية نظيفة والمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وأف سي مصر بهدفين مقابل هدف وتعادل في 3 مباريات أمام وادي دجلة بهدف لكل فريق وإنبي وطنطا سلبيًا وتعرض للهزيمة في 3 مباريات أمام الزمالك بهدف نظيف والأهلي برباعية نظيفة والمقاولون بهدف نظيف