شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس سالتو يتصدر قائمة الاتحاد لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
من ناحية أخرى، يعاني هشام محمد لاعب الفريق من الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته في مران الأمس وأجرى اللاعب أشعة بمعرفة عمرو الأشلم طبيب الفريق الذى أكد إصابته بمزق من الدرجة الثانية يستلزم العلاج لمدة لا تقل عن 21 يومًا وأصبح خارج حسابات الجهاز الفنى فى مباريات الدور الأول ومباراة العودة فى البطولة العربية أمام الإسماعيلى.
وفي السياق ذاته، طلب طلعت يوسف، من رئيس نادي الاتحاد السكندري، تدعيم الفريق بلاعب خط وسط مميز، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ورشح مدرب الاتحاد لمسئولي النادي أكثر من لاعب للتعاقد مع أي منهم على رأسهم صلاح ريكو، لاعب مصر المقاصة.
يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات على حساب كل من المصري البورسعيدي والجونة وحرس الحدود بهدف نظيف والإسماعيلي بثلاثية نظيفة والمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وأف سي مصر بهدفين مقابل هدف وتعادل في 3 مباريات أمام وادي دجلة بهدف لكل فريق وإنبي وطنطا سلبيًا وتعرض للهزيمة في 3 مباريات أمام الزمالك بهدف نظيف والأهلي برباعية نظيفة والمقاولون بهدف نظيف
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