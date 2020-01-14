فضل يتحدث عن "mixed zone" في الدوري ومخاطرة الـ"VAR"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم تخصيص "mixed zone" لإجراء مقابلات تلفزيونية مع اللاعبين بعد كل مباراة في الدوري المصري.

وقال فضل، في تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورتس": "سيتم تخصيص "mixed zone" بدء من المباراة المقبلة في الدوري".

وأضاف: "يتوقف الأمر على لوحة الرعاة التي تظهر خلف اللاعبين في المكان المخصص لإجراء اللقاءات الصحفية والإعلامية، وهو ما يعلي من القيمة التسويقية للدوري المصري بجانب تطبيق الـ"VAR".

وأكد فضل: "طالب الجميع بتطبيق تقنية الفيديو، لكن كان لدينا رؤية سابقة بتطبيقها هذا الموسم، وسنبدأ استخدامها بدءً من الدور الثاني للدوري، وسنتعاقد مع أربع عربات للنقل التلفزيوني".

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وأوضح: "التدريبات على تقنية الفيديو في 28 يوما مخاطرة كبيرة لكنها محسوبة، وسنعمل على تطبيقه بأفضل صورة، ومن الطبيعي أن يكون هناك قلق في الأيام الأولى".

وكان الحكام انتظموا اليوم في معسكر باستاد القاهرة للتدريب على تطبيق تقنية الفيديو.

وأتم فضل قائلا: "نسعى لتجديد التعاقد مع شركة الملابس وإنهاء ملف الكرة الموحدة في مباريات الدوري، كما رفعنا الجوائز المالية ومكافآت الفريقين لمباراة السوبر المصري، وأشكر الجانب الإماراتي".

يذكر أن الأهلي حامل لقب الدوري سيواجه الزمالك حامل لقب كأس مصر في مباراة السوبر المقرر إقامتها في الإمارات يوم 20 فبراير المقبل.