عوائد تاريخية.. برشلونة يتزعم أندية كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

اعتلى برشلونة الإسباني قائمة أكثر أندية كرة القدم تحقيقًا لعوائد مادية، للمرة الأولى في التاريخ، بعدما تصدر الجدول الذي أصدرته مؤسسة ديلويت المتخصصة في الخدمات المهنية، والتي تصدر تصنيفًا سنويًا لأندية كرة القدم منذ 23 عامًا.

وتربع النادي الكتالوني على الصدارة، بعدما أصبح النادي الوحيد في العالم الذي تتجاوز عوائده 800 مليون يورو، حيث حصد 840.8 مليون يورو في موسم 2018/2019 متفوقًا على غريمه ريال مدريد الذي جاء في المركز الثاني.

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وجنى ريال مدريد 757.3 مليون يورو خلال الموسم الماضي، متقدمًا على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي حل في المركز الثالث بعوائدبلغت قيمتها 711.5 مليون يورو، رغم أوضاعه المتردية داخل الملعب خلال السنويت الأخيرة.

وخلف مانشستر يونايتد جاء ناديا بايرن ميونخ الألماني، الذي بلغت عوائده 660.1 مليون يورو، وباريس سان جيرمان الفرنسي الذي حصد 635.9 مليون يورو.

وحلت 8 أندية إنجليزية في قائمة العشرين الكبار، على صعيد أقوى أندية كرة القدم اقتصاديًا، حيث جاء خلف مانشستر يونايتد كل من مانشستر سيتي في المركز الخامس، ليفربول في المركز السابع، توتنهام هوتسبر في المركز الثامن، تشيلسي في المركز التاسع، آرسنال في المركز الحادي عشر، ويست هام يونايتد في المركز الثامن عشر وإيفرتون في المركز التاسع عشر.